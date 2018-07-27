Минтрансу и МВД поручили разработать новую систему управления дорожным нацпроектом

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Минтранс МВД должны внедрить новую систему управления нацпроектом «Безопасные и качественные дороги». Такое поручение ведомствам дал Совет при президенте по стратегическому развитию, сообщается на сайте правительства.

"Предусмотреть создание качественно новой системы управления национальным проектом", — говорится в поручении по итогам заседания Совета.

Новая система должна учитывать стратегию пространственного развития РФ и использовать для мониторинга проекта геоинформационный портал.

Система управления также должна учитывать постепенную передачу акцизов на нефтепродукты в дорожные фонды субъектов РФ с одновременным сокращением объема предоставляемых межбюджетных трансфертов. 7 мая президент РФ Владимир Путин поручил правительству довести к 2024 году норматив передачи акцизов на ГСМ в бюджеты субъектов до 100%.

На эти средства предполагается включить в проект еще 40 агломераций к нынешним 38.

Проект БДК реализуется с 2017 года, в него входит 38 агломераций с численностью населения свыше 500 тыс. человек. Проект предусматривает приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городов и пригородов и ликвидация точек аварийности на дорожной сети.