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Взгляд вверх: жители района смогут наблюдать полное лунное затмение и МКС
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Взгляд вверх: жители района смогут наблюдать полное лунное затмение и МКС 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Жителей района Орехово-Борисово Северное призывают не отрывать глаз от неба, ведь в течение всей следующей недели можно будет наблюдать Международную космическую станцию (МКС).
Это событие прокомментировал кандидат физико-математических наук, старший преподаватель МИФИ Сергей Колдобский.
— Это будет довольно ярко, — отметил Сергей Александрович в разговоре с редактором газеты «Борисовские пруды», — На несколько звездных величин ярче, чем, например, звезды, входящие в ковш Большой Медведицы и сравнимо по яркости с планетами. Так что наблюдатель наверняка сможет понять, что перед ним МКС, если увидит практически самую яркую звезду на небе, довольно быстро движущуюся по небосводу. Она будет пролетать по южной его части, более темной по сравнению с северной, так что при хорошей погоде и равнинном рельефе все будет отлично видно.
«Борисовские пруды» также просят жителей района Орехово-Борисово Северное поделиться фотографиями этого события. Прислать их можно на почту Объединенной редакции Южного округа Москвы: editionuao@gmail.com. Самые лучшие мы опубликуем в наших следующих материалах.
Кстати, в пятницу, 27 июля, в 22:30 появится уникальная возможность увидеть полное лунное затмение в момент Великого противостояния Марса.
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