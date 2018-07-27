7 роковых амнистий истории России

В русской истории амнистий было много, каждая из них меняла жизнь общества. Подчас — самым роковым образом.

Роковой 1953

Год: 1953. Цели: Прощание со сталинским режимом, проявление милости Лаврентием Берией , очевидно, со стратегическими целями. Берия указывал, что из 2,5 миллионов заключённых ГУЛАГа лишь 220 тысяч человек являются особо опасными государственными преступниками. Фигуранты: По разным оценкам в результате этого указа было освобождено около 1,2 миллиона человек. Последствия: Последствия той амнистии сказываются на России по сей день. Резкое усиление криминогенной обстановки, романтизация преступности, внедрение речи уголовных элементов в языковую среду. СССР после этого «доброго дела» Лаврентия Павловича просто затрясло. Трясет до сих пор. В каждой маршрутке, под аккорды одной популярной радиостанции.

Амнистия 1856 года

Год: 1856. Цели: Милость нового царя. Фигуранты: Декабристы, петрашевцы, участники польского восстания 1831 года. Последствия: Самые, что ни на есть фатальные. Прежде всего, для самого Александра II. Его гибель в 1881 году стала прямым следствие милости, проявленной в начале правления. На русской истории эта амнистия также «отыграла». Революции 1905 и 1917 года — тому подтверждение.

Амнистии Фёдора Иоанновича

Год: 1584. Цели: Амнистия была направлена на искоренение последствий репрессивной политики Ивана Грозного и опричнины. Фёдор Иоаннович восстанавливал отношения со знатью Фигуранты: Князья и бояре знатных родов, находившиеся в опале, а также «прочий люд». Последствия: Знатным «фигурантам» были возвращены их земли и поместья. Власти объявили о запрещении судьям впредь подвергать дворян гонениям при отсутствии основательных доказательств их вины даже в случае самых тяжких преступлений, которые влекли за собой смертную казнь.

Амнистии Петра I Год: 20-е годы XVIII века. Цели: В некоторые годы правления Петра I предусматривалась смертная казнь даже за ношение бороды. При этом он был и милостивым — часто заменял казнь каторгой или отбыванием наказания на галерах и тяжелых работах. У Петра был «утилитарный взгляд на наказания». Фигуранты: Простой люд, солдаты, офицеры. Последствия: Петр I не только объявлял амнистии, но и старался следить за тем, чтобы «прощенные» возвращались к нормальной жизни, проявляя в этом «монаршью милость».

Амнистия 1905 года

Год: 1905. Цели: Изменения в политической и общественной жизни в Российской империи были налицо. Закономерным ответом на революционные волнения, стал Манифест 17 октября и проведенная после его объявления амнистия. Манифест предполагал свободу совести, собраний, союзов и вероисповеданий. Фигуранты: Политические заключенные, а также заключенные, осужденные за переход из православия в другую религию. Последствия: Последствия этой амнистии были самыми серьезными. Дарованные свободы, плюс амнистированный элемент, ушедший «в народ», приведут Россию к свержению монархии и революции 1917 года.

1955 год Год: 1955. Цели: Проявление «демократизма» власти, исправление «перегибов». Фигуранты: Лица, сотрудничавшие с оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Последствия: тысячи людей вышли на свободу, начался приток «возвращенцев» в СССР, однако, несмотря на договоренности и обещания прощения, не всех Родина встретила с распростертыми объятиями. Для многих людей возвращение стало роковым: их ждали новые дела и срока.

1994 год Год: 1994. Цели: Усиление «демократии», демонстрация властью силы, соблюдение «соглашений». Фигуранты: Члены ГКЧП, защитники Верховного Совета России в октябре 1993, экономические преступники. Последствия: Российская власть показала свою нацеленность на «демократию». Проявила «милость павшим». Новой власти не нужны были «герои-сидельцы».