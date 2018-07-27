Новый законопроект увеличит цены на продукты

Депутаты поддержали проект закона, направленный на защиту интересов производителей и поставщиков продовольствия.

Предлагается внести в Закон о торговле новый запрет для представителей ритейла: торговым сетям перекроют возможность вернуть партнерам товары, не проданные в условленный срок.

Сейчас такая система — не редкость, Закон позволяет вносить спорное условие в договор поставки.

Если поправки утвердят, убытки, связанные со скоропортом, станут заботой ритейла.

Несложно предположить, за чей счет решат эту проблему основные поставщики продуктов на столы россиян.