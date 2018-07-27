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Новый законопроект увеличит цены на продукты
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Новый законопроект увеличит цены на продукты 

Время бухгалтера 1 час назад
Депутаты поддержали проект закона, направленный на защиту интересов производителей и поставщиков продовольствия.
Предлагается внести в Закон о торговле новый запрет для представителей ритейла: торговым сетям перекроют возможность вернуть партнерам товары, не проданные в условленный срок.
Сейчас такая система — не редкость, Закон позволяет вносить спорное условие в договор поставки.
Если поправки утвердят, убытки, связанные со скоропортом, станут заботой ритейла.
Несложно предположить, за чей счет решат эту проблему основные поставщики продуктов на столы россиян.
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