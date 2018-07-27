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Глава Краснодара предложил передать проезды между Селезнёва и Таманской в собственность города
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Глава Краснодара предложил передать проезды между Селезнёва и Таманской в собственность города 

За рулем Кубань 35 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Евгений Первышов озвучил такое предложение на встрече с жильцами дома на Селезнёва, 4/9.
Инициативная группа, представляющая проживающих в 17-этажке, пожаловалась главе города на отсутствие уличного освещение и плохое состояние ливневки. Также разговор шел и назревшей необходимости ремонта внутридворовой дороги.
Евгенйи Первышов разъяснил, что для того, чтобы произвести ремонт проезда между улицами Селезнева и Таманской, его необходимо передать в муниципальную собственность, тогда как сейчас он находится в общедолевой собственности жильцов. Процедура требует проведения собрания собственников и принятия соответствующего решения путем голосования (не менее 2/3 должно проголосовать «за»).
Ситуация с освещением также осложнена вопросами принадлежности. В начале 2018 года электрические сети двора были признаны безхозными, за них никто не отвечает. Теперь должен пройти как минимум год, чтобы передать их в муниципальную или другую форму собственности.
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