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Самые опасные заключенные мира
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Самые опасные заключенные мира 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Самые опасные в мире преступники способны творить зло даже за решеткой. К ним боятся приближаться охранники, вокруг них — полоса отчуждения. И поделом, учитывая тяжесть их преступлений.
Интересно, что иногда в разряд самых опасных преступников мира попадают совершенно обычные люди. Таким был Роберт Страуд, загремевший в знаменитый Алькатрас за то, что вступился за жену. И в кого он превратился спустя всего год заключения?
Но такие случаи скорее исключение из правил. Подавляющее большинство опаснейших преступников — прирожденные социопаты. От воровства они с легкостью переходят к гораздо более тяжелым нарушениям закона. По счастью, им приходится терпеть наказание со всей строгостью беспощадной Фемиды.
Однако, некоторые страны почему-то относятся к преступникам слишком мягко. Посмотрите только, в каких красивых тюрьмах сидят европейские злодеи.
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