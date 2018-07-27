Самые опасные заключенные мира

Самые опасные в мире преступники способны творить зло даже за решеткой. К ним боятся приближаться охранники, вокруг них — полоса отчуждения. И поделом, учитывая тяжесть их преступлений.

Интересно, что иногда в разряд самых опасных преступников мира попадают совершенно обычные люди. Таким был Роберт Страуд, загремевший в знаменитый Алькатрас за то, что вступился за жену. И в кого он превратился спустя всего год заключения?

Но такие случаи скорее исключение из правил. Подавляющее большинство опаснейших преступников — прирожденные социопаты. От воровства они с легкостью переходят к гораздо более тяжелым нарушениям закона. По счастью, им приходится терпеть наказание со всей строгостью беспощадной Фемиды.

Однако, некоторые страны почему-то относятся к преступникам слишком мягко. Посмотрите только, в каких красивых тюрьмах сидят европейские злодеи.