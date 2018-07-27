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МИД КНР: введение санкций не будет способствовать разрешению проблемы химоружия в Сирии
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МИД КНР: введение санкций не будет способствовать разрешению проблемы химоружия в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Китай уверен, что введение ограничительных мер против компаний и физических лиц не будет способствовать решению проблемы наличия, по утверждению Вашингтона, на территории Сирии химического оружия. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы всегда выступали против решения других стран, которые, основываясь на своем внутреннем законодательстве, прибегали к применению односторонних санкций и ограничений в отношении [лиц и компаний]", — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
"Подобные действия не способствуют усилиям международного сообщества по разрешению существующих проблем", — подчеркнул он.
Гэн Шуан также отметил, что Пекин придерживается твердой позиции в отношении распространения химоружия. «Мы против распространения в любых формах и строго придерживаемся наших международных обязательств», — резюмировал дипломат.
Минфин США в среду объявил о включении в санкционные списки пяти компаний и восьми физических лиц, занимавшихся поставками электронного оборудования на территорию Сирии. По мнению ведомства, оно якобы использовалось для изготовления химоружия. В числе попавших под ограничительные меры оказались компании из Китая, Ливана и Сирии, а также граждане этих государств.
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