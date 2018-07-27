МИД КНР: введение санкций не будет способствовать разрешению проблемы химоружия в Сирии

ПЕКИН, 27 июля. / ТАСС /. Китай уверен, что введение ограничительных мер против компаний и физических лиц не будет способствовать решению проблемы наличия, по утверждению Вашингтона, на территории Сирии химического оружия. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы всегда выступали против решения других стран, которые, основываясь на своем внутреннем законодательстве, прибегали к применению односторонних санкций и ограничений в отношении [лиц и компаний]", — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Подобные действия не способствуют усилиям международного сообщества по разрешению существующих проблем", — подчеркнул он.

Гэн Шуан также отметил, что Пекин придерживается твердой позиции в отношении распространения химоружия. «Мы против распространения в любых формах и строго придерживаемся наших международных обязательств», — резюмировал дипломат.