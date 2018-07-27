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А где теперь кататься? Комплекс «Шерегеш» попал под процедуру банкротства
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А где теперь кататься? Комплекс «Шерегеш» попал под процедуру банкротства 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Новосибирской области признал резонным заявление Федеральной налоговой службы и ввел в отношении компании «Спортивно-туристический комплекс »Шерегеш» процедуру банкротства — наблюдение. Пока сроком на три месяца. По сообщению «Интерфакса», согласно материалам сумма просроченной задолженности составляет 3,1 млн рублей.
Пока временным управляющим назначен член СРО АУ «Развитие» Ренат Гареев, а судебное заседание назначено на конец октября. Кроме того суд также включил в реестр спортивного комплекса требования ФНС в размере 3,6 млн рублей. Речь идет о туристической базе отдыха, канатной дороге стоимостью свыше 300 млн рублей, а также кафе, системе искусственного оснежения и горнолыжных трассах общей протяженностью около 20 км. С конца марта прошлого года оба СТК были подконтрольны предпринимателю Владимиру Балованову, а до него компания была в собственности Александра Югана. Основным видом деятельности СТК «Шерегеш» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Фото: pixabay.com.
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