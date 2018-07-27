В Силино организуют занятия по профориентации для граждан с ограниченными возможностями

Реабилитационный центр «Ремесла» организует занятия по профориентации для жителей Зеленограда с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает газета «Наше Силино».

«Для каждого человека важно определить предрасположенность к какой-либо профессиональной деятельности. Однако этот вопрос выходит на совершенно иной уровень, когда речь заходит о лицах с ограниченными возможностями здоровья», — пишут организаторы занятий.

Специально для маломобильных горожан сотрудники Реабилитационного центра «Ремесла» проводят мероприятия, направленные на определение профессиональной направленности личности. Это лишь первый этап, включающий в себя психологическую диагностику. Однако по его результатам уже можно судить о степени выраженности познавательных и профессиональных интересов, на основе которой строится дальнейшая программа реабилитации.

ГБУ «Ремесла» находится в корпусе 1124 Зеленограда. Учреждение работает ежедневно с 9.00 до 20.00, перерыв на обед — с 13.00 до 13.45. В пятницу часы работы: с 9.00 до 18.45, в субботу — с 9.00 до 17.00. Воскресенье — выходной.

Телефоны: 8 (499) 710-02-32 либо 8 (499) 710-25-65.