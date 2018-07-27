В Китае прокомментировали введение односторонние санкций в отношении Сирии

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости . Введение односторонних санкций в отношении физических и юридических лиц каким-либо государством не поможет решению сирийского вопроса, включая проблему химического оружия, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя новые санкции США в отношении ряда иностранных компаний, включая китайскую.

"Позиция Китая по режиму нераспространения неизменная и четкая, мы выступаем против любых действий по распространению и строго выполняем наши международные обязательства", — заявил дипломат.

По его словам, «Китай также последовательно выступает против применения каким-либо государством экстерриториальной юрисдикции и введения односторонних санкций, эти действия не способствуют усилиям международного сообщества по урегулированию соответствующей проблемы».

Американский минфин в среду объявил, что США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию , где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия. В списке — граждане Ливана и Сирии, а также один гражданин Китая. Среди компаний есть также ливанские, сирийские и одна китайская.

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