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В Китае прокомментировали введение односторонние санкций в отношении Сирии
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В Китае прокомментировали введение односторонние санкций в отношении Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Введение односторонних санкций в отношении физических и юридических лиц каким-либо государством не поможет решению сирийского вопроса, включая проблему химического оружия, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя новые санкции США в отношении ряда иностранных компаний, включая китайскую.
"Позиция Китая по режиму нераспространения неизменная и четкая, мы выступаем против любых действий по распространению и строго выполняем наши международные обязательства", — заявил дипломат.
По его словам, «Китай также последовательно выступает против применения каким-либо государством экстерриториальной юрисдикции и введения односторонних санкций, эти действия не способствуют усилиям международного сообщества по урегулированию соответствующей проблемы».
Американский минфин в среду объявил, что США добавили в санкционные списки восемь физических лиц и пять компаний за поставки электронного оборудования в Сирию, где оно якобы было использовано в программе разработки химического оружия. В списке — граждане Ливана и Сирии, а также один гражданин Китая. Среди компаний есть также ливанские, сирийские и одна китайская.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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