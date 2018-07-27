Для оформления нескольких услуг в центре «Мои документы» на Соколе теперь достаточно подать одно заявление 

В районе Сокол теперь можно подавать всего одно заявление в случае необходимости получения нескольких услуг в офисе «Мои документы». Об этом сообщается на портале столичной мэрии.
«Теперь достаточно подать единое комплексное заявление. Остальную работу сделают сотрудники центров госуслуг», — говорится в материале.
Срок предоставления услуг, перечисленных в заявлении, увеличивается всего на один день. Получить документы можно одновременно или по отдельности, если такой вариант удобнее для заявителя.
В районе Сокол центр госуслуг расположен по адресу: Чапаевский пер., д. 16. (ео)