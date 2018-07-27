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«Ощущение, что вы крышуете незаконные ларьки»: мэр потребовал убрать пьяных людей с улиц Ярославля
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«Ощущение, что вы крышуете незаконные ларьки»: мэр потребовал убрать пьяных людей с улиц Ярославля 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мэр недоволен пьянством в городе
Тёмные силы не уходят из центра Ярославля. Сегодня на утренней планёрке мэр Владимир Слепцов снова ругал подчинённых за распитие спиртных напитков на улицах города. Мэр негодовал: почему до сих пор устраивают ночные тусовки в центре.
— У нас везде пьяные люди. Мощная пьянка в городе. На Первомайском бульваре квасят вовсю. У ТЮЗа что за тусовки с кальянами? Что за музыка? Всю ночь пьют спиртные напитки. Бутылки везде, а там, на минуточку, детская площадка. Факты выявлены давно. Почему мы просто стоим и смотрим? — ругался Владимир Слепцов.
Главе города пообещали усилить работу в этом направлении.
Вспомнил мэр и про ларьки, которые незаконно торгуют алкоголем. На планёрке насчитали шесть торговых точек, которые нужно снести. Причём четыре из них — уже давно.
— Такое ощущение, что вы крышуете их. Или жалеете. Чтобы до понедельника всё снесли! — приказал мэр Ярославля.
Напомним, что на «темные силы» Владимр Слепцов начал ругаться ещё в начале лета. Тогда на планёрке глава города потребовал, чтобы через неделю все «тёмные силы» перестали приезжать на площадь Юности. Но они его, как мы знаем, не послушали.
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