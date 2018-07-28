Прекращение процедуры банкротства ХК «Ижсталь» и проект реконструкции площади: чем запомнится ижевчанам эта неделя

Сегодня 28 июля, суббота, и мы, как всегда, вспоминаем самые яркие события уходящей недели, которые точно запомнятся Ижевску

Прекращение процедуры

26 июля Арбитражный суд Удмуртии принял решение о прекращении процедуры банкротства хоккейного клуба Ижсталь. Сообщается, что дело было возбуждено по заявлению УФНС по Удмуртии в связи с задолженностью клуба по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в размере около 20 млн рублей.

Как изменится Центральная площадь Ижевска?

В Ижевске представили дизайн-проект Центральной площади города. Открытая презентация с участием представителей республиканского правительства, общественников и бизнесменов прошла в библиотеке Удмуртского государственного университета. Почему реконструкцию главной площадки города разобьют на три этапа? Что появится на 70 000 квадратных метрах территории? И почему ее благоустройство вызвало бурную дискуссию?

Фото: скриншоты с презентации проекта Уголовное дело

В столице Удмуртии возбудили уголовное дело в связи с вырубкой деревьев при строительстве фан-зоны в парке имени Кирова. Как сообщил журналистам прокурор республики Артем Николаев , дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ Незаконная рубка лесных насаждений. По словам первого заместителя прокурора Удмуртии Ивана Грибова, также принимались меры прокурорского реагирования по факту самовольного захвата земельного участка, поскольку были определенные нарушения при проведении аукционных процедур при заключении договоров.

Планирует избираться

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин примет участие в осенних довыборах в Гордуму столицы Удмуртии. Свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца он планирует выдвинуть по 10-му одномандатному округу. Довыборы в Гордуму пройдут в сентябре, а до этого времени кандидату в депутаты предстоит собрать подписи.

Перед 1 сентября

Ведете ребенка в первый класс в этом году? Собрали все, что вам нужно знать в связи с таким значимым событием — от выбора школьной формы до родительских взносов.

Лето время развлечений: для горожан открыты парки аттракционов, купание в пруду, лодочная станция и многое другое! А как отдыхали ижевчане летом полвека назад, когда не было ни ярких аттракционов, ни многозальных кинотеатров? IZHLIFE прогулялся по летнему Ижевску 60-70-х годов прошлого века.

Фото: группа Вконтакте Как жил Ижевск Кто и как выбирает?

В конце июня в Ижевске стартовал осмотр объектов, которые попадут в список для ремонта в 2019 году в рамках проекта Безопасные и качественные дороги. При формировании перечня улиц учитываются мнения жителей, а также замечания ГИБДД и общественных организаций: Автомобильной Удмуртии, Автомобилистов Удмуртии и Общероссийского народного фронта.

Вторая встреча с кандидатами

27 июля, в пресс-центре медиагруппы Центр прошла вторая встреча с кандидатами на пост главы Ижевска. В ней приняли участие шесть претендентов на пост градоначальника.

Об отпуске

Некоторые ижевчане уже побывали в отпуске, а кому-то он еще только предстоит. IZHLIFE пообщался с горожанами, которые успели отдохнуть за рубежом в этом году, и узнал, как можно провести отпуск интересно и недорого.

Самые резонансные происшествия

Жестоко избили

21-летнего ижевчанина до полусмерти избили в ночь на 15 июля. Нападение на молодого человека произошло около здания Индустриального суда. Юноша гулял со своей девушкой, когда на них напали неизвестные. Сначала злоумышленники покусились на девушку, а когда парень за нее заступился, избили и его.

Игра на рельсах

Утром 26 июля на улице Карла Маркса в Ижевске произошел странный инцидент. Водитель трамвая снял видео, на котором видно, как небольшая компания юношей и девушек пытаются поднять с рельсов сверстника. На вид ребятам всего 14-17 лет. В итоге водителю трамвая пришлось притормозить и дождаться, пока молодого человека волоком оттащат с путей на проезжую часть дороги.

Фото: Скриншот видео Чем заняться?

C 27 июля по 3 августа в Ижевске пройдет множество различных мероприятий. IZHLIFE предлагает 7 идей досуга на выходные и предстоящую неделю.