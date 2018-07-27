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«Город прохудился»: мэр Ярославля приказал подчинённым избавиться от гейзеров
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«Город прохудился»: мэр Ярославля приказал подчинённым избавиться от гейзеров 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вода пробила недавно отремонтированную дорогу на Мышкинском проезде
Сразу несколько прорывов труб произошло в этом году в Ярославле. Горожане переживают, что это происходит из-за изношенности теплосетей, которые во время летней опрессовки попросту не могут справиться с напором воды.
— Город прохудился — гейзеры бьют из под земли то здесь, то там, — пишут ярославцы в социальных сетях.
В мэрии говорят, что гейзер забил из-за утечки на заводе силикатного кирпича
Сегодня утром на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов приказал своим подчинённым избавить город от гейзеров. В частности, он обратил внимание на вчерашний «фонтан», который образовался на недавно отремонтированной дороге на Мышкинском проезде.
— Мы только недавно там дорогу сделали, — ругался глава города Владимир Слепцов. — Нужно разобраться в ситуации почему прорвало трубу. Чтобы через месяц такого в городе больше не было.
На Промышленной улице струя воды била вверх на 15 метров
Сейчас сотрудники водоканала уже перекрыли в этом месте воду, чтобы гейзер не фонтанировал на дороге. А что касается дыры в дороге, то мэр приказал заделывать её за счёт собственника сети и подрядчика, который делал эту улицу.
Ещё один гейзер на днях вырвался из под земли на промышленной улице. Там струя воды была намного мощнее, она била в высоту на 15 метров. Ранее подобное происходило на «Пятёрке» и на Красном Перекопе.
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