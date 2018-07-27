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На новых снимках NASA с Марса нашли зелёную растительность
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На новых снимках NASA с Марса нашли зелёную растительность 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
NASA выкладывает фотографии со спутников постоянно, правда с некоторой задержкой и на очередном фото пользователи увидели зелёную растительность. Как известно, перед тем, как опубликовать очередную порцию фотографий, сотрудники НАСА обрабатывают снимки в фотошопе и накладывают определённые фильтры. Зачем? По всей видимости, чтобы спрятать очевидное от глаз простых пользователей. На некоторых планетах есть то, что лучше не видеть простым пользователям. Например, как на данном фото, которое было чёрно-белом, но ему вернули былые краски и как оказалось не зря. Это больше похоже на теорию заговора. Если сотрудники NASA знают то, что на Марсе есть растительность и деревья, то на ней может быть вода, кислород и живые существа. А с учётом того, что НАСА относится к Америке, то ей просто невыгодно разглашать информацию о том, что Марс может быть вполне обитаемым. Есть вероятность, что США готовят колонизировать планету, а если так, то другим государствам лучше не знать эту информацию. Представляете что будет, если множество стран начнёт готовиться к переселению на Марс?
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