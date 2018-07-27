«Единая Россия» предлагает сделать сельское хозяйство отдельным разделом бюджетной политики

По его словам, «Единая Россия» уже работает над теми задачами, которые стоят на осеннюю сессию, — они определены в майском указе президента. К ним относятся образование, здравоохранение, экология, цифровая экономика, поддержка занятости и другие. Обеспечение реализации этих целей должно быть зафиксировано в бюджете страны, подчеркнул Сергей Неверов.

9 июля в Госдуме прошли парламентские слушания по обсуждению бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Бюджет должен обеспечить устойчивый экономический рост, поэтому необходим иной подход к формированию госпрограмм — все индикаторы должны быть сориентированы на результаты, подчеркнул Неверов. «В рамках парламентского контроля вместе с правительством отрабатываем каждую программу, каждую цифру», — сказал он.

Сергей Неверов подчеркнул, что все региональные и муниципальные программы тоже должны быть сориентированы на долгосрочные приоритеты. Он также отметил, что «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы в документе по основным направлениям бюджетной политики был самостоятельный раздел по сельскому хозяйству.