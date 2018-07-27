Ещё
«Единая Россия» предлагает сделать сельское хозяйство отдельным разделом бюджетной политики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» предлагает сделать сельское хозяйство отдельным разделом бюджетной политики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
«Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики был самостоятельный раздел по сельскому хозяйству. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции Сергей Неверов.
По его словам, «Единая Россия» уже работает над теми задачами, которые стоят на осеннюю сессию, — они определены в майском указе президента. К ним относятся образование, здравоохранение, экология, цифровая экономика, поддержка занятости и другие. Обеспечение реализации этих целей должно быть зафиксировано в бюджете страны, подчеркнул Сергей Неверов.
9 июля в Госдуме прошли парламентские слушания по обсуждению бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Бюджет должен обеспечить устойчивый экономический рост, поэтому необходим иной подход к формированию госпрограмм — все индикаторы должны быть сориентированы на результаты, подчеркнул Неверов. «В рамках парламентского контроля вместе с правительством отрабатываем каждую программу, каждую цифру», — сказал он.
Сергей Неверов подчеркнул, что все региональные и муниципальные программы тоже должны быть сориентированы на долгосрочные приоритеты. Он также отметил, что «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы в документе по основным направлениям бюджетной политики был самостоятельный раздел по сельскому хозяйству.
Парламентская газета: последние новости
ЦИК примет решение о пенсионном референдуме при участии КПРФ Премьер Армении Пашинян едет в Санкт-Петербург на заседание межправсовета ЕАЭС Заксобрание Ростовской области предлагает запретить торговлю жевательным и нюхательным табаком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»90
Кобзон находится в реанимации96
В Крыму рассказали о крахе Макаревича133
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий746
СМИ узнали о подготовке нового удара США73
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение