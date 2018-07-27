14 лайфхаков от сотрудников аэропортов, которые облегчат ваш следующий полет

Неудобства воздушных путешествий могут варьироваться от слегка раздражающих до катастрофических, будь то отмена рейса или бесконечная очередь на досмотр. К счастью, добрые пользователи Reddit объединились и попросили сотрудников аэропортов, в том числе грузчиков и стюардесс, поделиться лайфхаками, так сказать, из первоисточника.

Эти советы помогут вам лучше перенести следующий полет.

Источник: Business Insider

Можно не платить за использование багажной тележки, если отыскать у входа в терминал кем-то оставленную пустую тележку. Если вернете ее потом на место, еще и копеечку получите.

Вытащите батарейки из электрических зубных щеток и других приборов перед тем, как упаковать их. Вибрирующие чемоданы не раз становились причиной аварийной посадки самолета из-за опасений по поводу безопасности.

Если вы что-то потеряли, проверьте все без исключения бюро находок. В службе безопасности, в полиции аэропорта и у каждой авиакомпании — своя.

Все, что лежит в бюро находок более 90 дней, потом раздается. Так что если вам что-то сильно понадобилось, например какой-то определенный зарядник для телефона, просто попросите. Наверняка там найдется хотя бы один такой невостребованный в течение 90 дней, и вам его просто отдадут.

Вместо того чтобы выкладывать мелкие предметы и ювелирные украшения в отдельный поддон во время их просвечивания, лучше положите их в карман пиджака или куртки или в отдельный пакет. Это освободит место на ленте конвейера и ускорит процесс прохождения проверки на безопасность.

Чтобы не платить втридорога за бутылку воды, возьмите с собой пустую бутылку и наполните ее, когда пройдете службу безопасности.

Некоторые службы безопасности, например в США , разрешают брать с собой бутылки с напитками, если этот напиток заморожен до твердого состояния и формально не является жидкостью.

Просите у стюардессы полную банку (упаковку) того напитка, который вы заказали. Скорее всего, вам ее дадут.

Дарите бортпроводникам шоколад. Стюардессы привозят друг другу конфеты, когда летают не по работе. Они могут принять вас за коллегу и лучше обслуживать на борту. В любом случае им будет приятно.

Если полет отменен или на него забронировали больше билетов, чем есть мест, позвоните на горячую линию авиакомпании вместо того, чтобы становиться в ужасно длинную очередь. Представитель клиентской службы может сделать то же самое, что и сотрудник в терминале. Можно одновременно встать в очередь и позвонить, чтобы ускорить процесс решения проблемы.

Захватите с собой удлинитель. У вас будут дополнительные розетки, и с вами точно кто-нибудь захочет познакомиться.

Это может и не сработать, но стоит попробовать: переведите часы вашего компьютера немного назад, чтобы продлить срок действия бесплатного Wi-Fi.

Включите номер вашего рейса в бронь автомобиля, чтобы представитель компании по аренде автомобилей был в курсе, не задержали ли ваш рейс и когда вас ждать.

Есть такой сайт — seatguru.com, где на основании отзывов предыдущих пассажиров можно посмотреть, какое место лучше всего в том или ином самолете.