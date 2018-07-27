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Сурдопереводчики «Системы-112» в Подмосковье приняли более 320 вызовов с лета 2016 г.
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Сурдопереводчики «Системы-112» в Подмосковье приняли более 320 вызовов с лета 2016 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сурдопереводчики «Системы-112» в Подмосковье приняли более 320 вызовов с момента внедрения сервиса обработки вызовов от людей с нарушениями слуха и речи. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«С начала внедрения сервиса обработки вызовов от людей с нарушениями слуха и речи сурдопереводчики региональной «Системы-112» приняли более 320 вызовов. Возможность приема вызовов от людей с нарушениями слуха и речи в «Систему-112» была внедрена летом 2016 г. Вызовы обрабатываются круглосуточно — оператор-сурдопереводчик работает в каждой смене», — рассказал Д. Пестов, слова которого приводит пресс-служба.
Он уточнил, что чаще всего люди с нарушениями слуха и речи обращаются в «Систему-112» за консультационной и медицинской помощью. При этом оператор-сурдопереводчик не только принимает вызов, но и является посредником между врачом и заявителем. Он помогает медработникам понять жалобы обратившегося, а заявителю разъясняет указания врача.
«Бывают случаи, когда операторы-сурдопереводчики удаленно помогают людям с нарушениями слуха и речи в общении с сотрудниками многофункциональных центров, банков и других организаций», — добавил Д. Пестов.
В пресс-службе напомнили, что люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в «Систему-112» посредством программы видеосвязи «Skype», набрав имя абонента «Help112mo». Для видеовызова можно использовать как стационарный компьютер или ноутбук, так и большинство планшетных компьютеров и смартфонов, оснащенных видеокамерой.
Также, заявители могут обратиться за помощью, отправив SMS на номер «112». В случае обращения по SMS оператор будет отвечать заявителю также посредством текстового сообщения. Еще одно средство связи для вызова экстренных оперативных служб — мобильное приложение «Системы-112».
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