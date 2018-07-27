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BuzzFeed придется оправдаться за клевету на айтишника РФ
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BuzzFeed придется оправдаться за клевету на айтишника РФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Американское издание BuzzFeed обвинило в шпионаже российского айтишника. Теперь компании придется оправдываться за слова в суде. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Суд США принял сторону российского бизнесмена и владельца американской IT-компании Алексея Губарева. BuzzFeed в статье «досье Стила» назвали его «русским шпионом». В ответ Губарев подал на издание иск.
Сетевой портал BuzzFeed выпустил статью в январе 2017 года. В ней бывший сотрудник британской спецслужбы рассказал о наличии компромата на президента США Дональда Трампа. Издание предположило, что Губарев был участником российских спецслужб, которые вмешались в выборы в США. Однако доказательства к своим словам BuzzFeed не предоставил.
Бизнесмен сообщил, что такие наговоры повредили его репутации и бизнесу. Поэтому сотрудники портала должны будут рассказать, проверялась ли опубликованная информация на достоверность.
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