BuzzFeed придется оправдаться за клевету на айтишника РФ

Американское издание BuzzFeed обвинило в шпионаже российского айтишника. Теперь компании придется оправдываться за слова в суде. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Суд США принял сторону российского бизнесмена и владельца американской IT-компании Алексея Губарева . BuzzFeed в статье «досье Стила» назвали его «русским шпионом». В ответ Губарев подал на издание иск.

Сетевой портал BuzzFeed выпустил статью в январе 2017 года. В ней бывший сотрудник британской спецслужбы рассказал о наличии компромата на президента США Дональда Трампа . Издание предположило, что Губарев был участником российских спецслужб, которые вмешались в выборы в США. Однако доказательства к своим словам BuzzFeed не предоставил.

Бизнесмен сообщил, что такие наговоры повредили его репутации и бизнесу. Поэтому сотрудники портала должны будут рассказать, проверялась ли опубликованная информация на достоверность.