Полосатая подборка: 7 «тигриных» фильмов

29 июля отмечается Международный день тигра. Самое время познакомить вас с самыми «полосатыми» фильмами на ivi.

Полосатый рейс

На корабле, перевозящем хищников в Одесский зоопарк, случилась страшное: наглая обезьянка, в очередной раз ускользнувшая из-под надзора людей, открыла все клетки и выпустила своих полосатых «собратьев». В самый чрезвычайный момент выясняется, что укротитель тигров не в состоянии укротить даже котенка, и спасать экипаж берется отважная буфетчица Марианна.

Приключения Тигрули

The Tigger Movie, 2000

Тигруля — единственный, кто не готовится к зиме, предпочитая прыгать, играться и мешать к другим. Усталые и обозленные друзья предлагают ему найти своих собратьев и не мешать остальным в подготовке к холодам. Обиженный тигр отправляется в путешествие на поиски полосатого дерева, на котором, по легендам, обитают полосатые звери.

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Приключения Винни Пуха

Винни Пух: Весенние денечки с малышом Ру Винни и Слонотоп

Медвежонок Винни и его друзья

Жизнь Пи Life of Pi, 2012

20th Century Fox Во время кораблекрушения тонет огромный корабль, перевозивший людей и животных. Выжившие — мальчик-индус по имени Пи, тигр, гиена, зебра и орангутанг — оказываются в одной шлюпке. В скором времени остаются только мальчик и хищник. Ни один не хочет умирать, но кому-то определенно придется пожертвовать собой.

Аладдин

Aladdin, 1992

Walt Disney Pictures

Единственную дочь султана, восточную красавицу Жасмин, просто невозможно выдать замуж! Девушка не по годам умна, так что не согласна стать женой глупца, красива, и поэтому не желает стать аксессуаром супруга, а немногих оставшихся, которые ей не угодили, пугает ее домашний зверек — тигр Раджа. Но тут на горизонте появляется красивый и богатый принц Али…

Книга джунглей

The Jungle Book, 1967

Walt Disney Productions

Брошенный в джунглях человеческий ребенок становится членом волчьей стаи. Малыш Маугли быстро растет, учится защищать «своих» и беречь лес, ставший ему домом. Он не хочет возвращаться к людям, которые когда-то его предали, но даже среди зверей есть тот, кому не по душе соседство с человеческим детенышем.

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Книга джунглей

Маугли

Укротительница тигров

Киностудия «Ленфильм»

Лена Воронцова убирает клетки в цирке и мечтает однажды выступить с грациозными полосатыми хищниками на арене. Внезапно увольняют штатного укротителя-алкоголика. Тигры в ярости и не подпускают к себе новых людей. Лена заходит в клетку и… тигры успокаиваются и отдаются в нежные руки девушки.

Кунг-фу Панда

Kung Fu Panda, 2008

DreamWorks Animation

Страшный зверь, безжалостный снежный барс Тай Лунг, сбегает из охраняемой тюрьмы, чтобы стать Воином Дракона, познать великую мудрость кунг-фу и отомстить тем, кто когда-то посадил его в клетку. Лучшие воины звериного царства — Тигрица, Обезьяна, Журавль, Богомол и Гадюка — устраивают турнир, чтобы определить, кому суждено победить Тай Лунга. Внезапно выясняется, что сражаться с барсом будет неуклюжая панда, которая совершенно не знает, как драться.

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