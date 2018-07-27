Первую очередь Северного обхода откроют к концу 2018

До конца года в Калининграде планируется открыть движение на участке дороги первой очереди Северного обхода, которая соединяет Московский проспект и улицу Невского. На этом отрезке будет разрешено техническое движение.

Сейчас на дороги Калининграда ежедневно выезжают более 30 тысяч автомобилей. Двухполосная

Большая Окружная, опоясывающая региональный центр, с нагрузкой не справляется.

Строительство Северного обхода поможет разрубить транспортный узел вокруг города.

— Новая шестиполосная магистраль поможет решить проблему с пробками. Трасса разгрузит движение со стороны северо-востока Калининграда.

Первая очередь Северного обхода позволит соединить Московский проспект и улицу Александра Невского. Готовность двух начальных отрезков магистрали уже превысила отметку в 99%: там появились тротуары, освещение и новая автомобильная развязка.

На третьем отрезке Северного обхода сейчас идут основные работы АО «ВАД». Здесь круглосуточно трудится более полусотни специалистов и несколько десятков единиц техники. Дорожники по просьбе правительства Калининградской области в этом году планируют открыть техническое движение до улицы Невского, возможно будет введена в эксплуатацию и дорога, ведущая к калининградскому шоссе в сторону Гурьевска.

— Чтобы разгрузить вот эти вечные пробки движение с Гурьевска, я думаю, разгрузит сильно и нам позволит работать внутри развязки. Будет открыто движение от стыковки с первым и втором подэтапом. Здесь прямо по основному ходу через железную дорогу, там по новому путепроводу и уже поток будет выскакивать на Невскую развязку.

Полностью завершить строительство первого этапа Северного обхода планируют до конца следующего года. При возведении объекта используются проверенные временем технологии и материалы. На все работы АО «ВАД» даёт не традиционную пятилетнюю, а семилетнюю гарантию.