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В Башкирии уволили начальника ветстанции за коррупционные нарушения
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В Башкирии уволили начальника ветстанции за коррупционные нарушения 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Федоровском районе начальника ветеринарной станции уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура РБ.
— Надзорными мероприятиями установлено, что чиновник незаконно предоставил помещения станции коммерческой ветеринарной аптеке, которой заведовала его супруга. При этом договор аренды между сторонами заключен не был. Кроме того, в 2015 году начальник станции допустил конфликт интересов и принял на работу по совместительству ветеринарным фельдшером свою жену, а также необоснованно назначил ей завышенную зарплату и премии, — рассказали в надзорном ведомстве.
В связи с выявленными нарушениями, мужчину уволили с должности. Его супруга также уволилась из учреждения.
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