В Башкирии уволили начальника ветстанции за коррупционные нарушения

Федоровском районе начальника ветеринарной станции уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура РБ.

— Надзорными мероприятиями установлено, что чиновник незаконно предоставил помещения станции коммерческой ветеринарной аптеке, которой заведовала его супруга. При этом договор аренды между сторонами заключен не был. Кроме того, в 2015 году начальник станции допустил конфликт интересов и принял на работу по совместительству ветеринарным фельдшером свою жену, а также необоснованно назначил ей завышенную зарплату и премии, — рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями, мужчину уволили с должности. Его супруга также уволилась из учреждения.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook