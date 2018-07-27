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Скульптура «Я люблю Искитим» осталась без одной буквы
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Скульптура «Я люблю Искитим» осталась без одной буквы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сначала пропала буква И, теперь — К. Искитимцы обвинили вандалов и охотников за металлом, ведь буквы именно из этого материала. Однако как рассказали сотрудники парка, для паники и недовольства оснований нет. Буквы одна за другой отправляются на реставрацию, затем вновь устанавливаются на постамент. Работы должны быть выполнены ко Дню города, который Искитим отпразднует 11 августа.
Кстати, парк отдыха в Искитиме регулярно переживает набеги вандалов. В прошлом году он попал в федеральные программы «Комфортная городская среда» и «Парки малых городов». В рамках этих проектов установлены новые скамейки и урны, но, как рассказала сотрудница парка Ольга Невенченко, не проходит и дня, чтобы не приходилось их ремонтировать. От вандалов также пострадали новые спортивная площадка и сцена.
Добавим, реальной жертвой вандалов стал фонтан в Линево. Он заработал в День поселка, 30 июня. Классический, с яркой разноцветной подсветкой, стал достопримечательностью не только Линева.
Но фонтан недолго радовал местных жителей. Мало того, что многие, особенно детвора, стали в нем активно купаться, так еще накидали в чашу мусор. А некоторые, особо одичавшие от такого великолепия индивиды, забрались на верх конструкции, варварски погнули все форсунки, видимо, не сумев их выломать.
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