Сенаторы оставят на контроле работу электронных очередей в СИЗО 

Палата регионов продлила контрольное поручение Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству, связанному с реализацией системы электронной очереди в следственные изоляторы.
Как сообщила замглавы комитета Елена Афанасьева, такая очередь введена в действие в нескольких регионах.
Она сообщила, что только в Москве электронной очередью в СИЗО могут воспользоваться не только следователи и адвокаты, но и родственники. Сенатор предложила продлить контроль над тем, как механизм будет реализовываться в регионах, на период осенней сессии.
Кроме того, сенатор Эдуард Исаков предложил рассмотреть возможность законодательно закрепить механизм электронной очереди в СИЗО. Вопрос будет прорабатываться в ходе осенней сессии.