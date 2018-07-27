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Из-за ремонта «Пекинки» автобус поменял маршрут
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Из-за ремонта «Пекинки» автобус поменял маршрут 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото s11.stc.all.kpcdn.net/ пресс-служба администрации города Владимира
Социальный маршрут №4-С частично изменит свой маршрут. Такое решение принято в мэрии из-за проведений ремонтных работ на трассе М7 «Волга» на «Пекинке». Изменения вступят в силу уже с понедельника, 30 июля. Автобус №4-С проследует по большой петле от улицы Новгородской в Веризино далее по Горького, Мира, улице Добросельской, Егорова, Комиссарова, Безыменского и Куйбышева, а далее на конечный пункт — Веризино.
До этого социальный маршрут ехал от Веризино до площади Ленина, где делал петлю и возвращался по «Пекинке» в «Доброе», откуда через Глобус вновь поедет в Веризино.
В настоящий момент в мэрии решают, как поступить с остальными маршрутами, проходящими по «Пекинке». Отметим, что неудобства жители Владимира будут испытывать ближайшие два года.
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