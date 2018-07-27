Мужчину накажут за использование квадрокоптера в пограничной зоне Сочи 

33‐летний житель Рязанской области вел аэросъемку с помощью квадрокоптера в пограничной зоне на южном склоне хребта Аибга рядом с поселком Красная поляна (Краснодарский край). Об этом сообщили в пресс‐службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Пограничники задержали мужчину, который снимал пограничную зону на незарегистрированный летательный аппарат. На видео попала инфраструктура, съемка которой без разрешения руководства пограничных органов ФСБ России строго запрещена. У мужчины также не было документов, благодаря которым он мог находится в приграничной зоне.
В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Материалы по делу переданы в Ространснадзор.