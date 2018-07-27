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Коммунальные службы водрузили «пирамиду должника» на второй этаж
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Коммунальные службы водрузили «пирамиду должника» на второй этаж 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Для акции использовали облегченную пирамиду
Сотрудники «Самарских коммунальных систем» нашли способ донести ставшую уже легендарной «пирамиду должника» до жителей многоквартирных домов.
Лицезреть этот объект напротив своих окон предстоит тем, кто не платит за воду.
Сейчас речь идет о доме № 155 на Ново-Садовой. Его жильцы задолжали более 150 000 рублей.
— Облегченную «пирамиду позора» с помощью механической руки водрузили напротив балкона второго этажа. Обитатели этой квартиры накопили 13 000 рублей долга, — рассказали представители коммунальной компании.
Пирамида будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не уплатит долг за услуги, которые уже получил.
Аналогичная конструкция из бетона весит три тонны
— Разумеется, пирамиду мы ставим не сразу. Сначала мы уведомляем должника, присылаем письма, претензии, направляем исполнительные листы из судов, приглашаем на комитет по дебиторской задолженности, где мы всегда готовы пойти навстречу должнику, разбираем каждую ситуацию индивидуально. От этого абонента не последовало никаких действий, никакого желания урегулировать проблему, — рассказала заместитель директора по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Евгения Порецковская.
Первую такую пирамиду представители компании установили в мае у особняка одного из должников в Зубчаниновке. Затем ее перевозили еще по 82 адресам. В итоге многие потребители усовестились и погасили свои долги.
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