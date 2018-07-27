Главам госкорпораций разрешат узнавать о доходах сотрудников

У глав госкорпораций и государственных внебюджетных фондов появится возможность запрашивать сведения о доходах и расходах своих сотрудников для того, чтобы противодействовать коррупционным преступлениям.

Председатель Комитета Андрей Клишас рассказал коллегам, что сведения могут запрашиваться в случае проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции.

Также устанавливается упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

А срок давности для применения взысканий теперь будет составлять максимум три года со дня совершения коррупционного правонарушения.

Если же в ходе проверки гражданин, виновный в коррупции, был уволен или ушёл по собственному желанию, результаты проверки с информацией о выявленных нарушениях отправятся в прокуратуру . Он и будет осуществлять контроль за расходами гражданина, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей.