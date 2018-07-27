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Главам госкорпораций разрешат узнавать о доходах сотрудников
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Главам госкорпораций разрешат узнавать о доходах сотрудников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
У глав госкорпораций и государственных внебюджетных фондов появится возможность запрашивать сведения о доходах и расходах своих сотрудников для того, чтобы противодействовать коррупционным преступлениям.
Соответствующие законы президента РФ 27 июля рекомендовал одобрить Совету Федерации Комитет палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.
Председатель Комитета Андрей Клишас рассказал коллегам, что сведения могут запрашиваться в случае проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции.
Также устанавливается упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
А срок давности для применения взысканий теперь будет составлять максимум три года со дня совершения коррупционного правонарушения.
Если же в ходе проверки гражданин, виновный в коррупции, был уволен или ушёл по собственному желанию, результаты проверки с информацией о выявленных нарушениях отправятся в прокуратуру. Он и будет осуществлять контроль за расходами гражданина, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей.
Полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьёв, присутствующий на заседании, отметил, что эти законы продолжают борьбу с таким позорным явлением в нашей стране, как коррупция. «Поэтому поддерживаю эти законы», — добавил Муравьёв.
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