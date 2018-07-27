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Больнице в СВАО присвоен многомиллионный грант
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Больнице в СВАО присвоен многомиллионный грант 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
ГКБ № 40 в СВАО получит от столичного правительства грант «Спасая жизни» в категории «Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее медицинскую помощь взрослому населению». Грант составляет 30 млн руб. Средства пойдут на поощрение медицинского персонала, сообщили в пресс-службе учреждения.
— Каждая победа в борьбе за жизнь для нас — награда за труд. Для того, чтобы успешно спасать жизни, у нас есть всё: реанимация технологически оснащена на высоком уровне, а главное, здесь работают отличные специалисты и просто хорошие люди, — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Алексей Сохликов. — Если наш упорный труд и его результаты заметны, значит, мы делаем нужное нашему обществу дело.
Отметим, что в прошлом году анестезиолого-реаниматологическая служба ГКБ № 40 приобрела возможность проводить заместительную почечную терапию для людей в критическом состоянии. (ак)
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