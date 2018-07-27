В Кировской области полицейские нашли пропавшего на болоте мужчину

23 июля 64-летний житель села Кай Верхнекамского района вместе с односельчанами выехал на тракторе на болото в окрестностях населенного пункта для сбора поспевших ягод морошки. Уходя в лес, они договорились выйти к транспортному средству к определенному времени. Но в назначенный час пенсионер не появился, а односельчане уехали без него, решив вернуться позже и организовать поиски.

После двухдневных поисков, не увенчавшихся успехом, жители села Кай обратились в полицию. Была сформирована поисковая группа, в которую вошли сотрудники органов внутренних дел и местные жители, хорошо знающие местность.

Поиски возобновились на рассвете 26 июля. Спустя несколько часов заблудившегося мужчину нашли на болоте в шести километрах от места захода. На протяжении трех суток ему пришлось питаться собранными ягодами. Пенсионер уже впал в отчаяние от того, что ему не удастся вернуться к людям, поэтому был очень рад встрече с полицейскими.

Мужчину доставили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.