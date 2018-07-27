Курская область. В нескольких сельсоветах нарушили законодательство о персональных данных

По итогам прокурорской проверки виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа

Прокуратура Суджанского района проверила соблюдение требований законодательства о персональных данных. Как было установлено, на официальных сайтах Воробжанского, Махновского, Борковского, Свердликовского и Погребского сельских советов Суджанского района при размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и членов их семей, указаны персональные данные супругов, а также их несовершеннолетних детей, являющиеся информацией ограниченного доступа.

По итогам проверки виновные привлечены к административной ответственности и им назначено наказание в виде штрафов. Кроме того, в адрес пяти сельсоветов внесены представления об устранении нарушений.