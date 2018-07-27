Начался сбор заявок на премию по продвижению военной техники «Золотая идея»

"Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству приглашает на конкурс всех участников международного дальневосточного морского салона. В 2017 году в конкурсе на соискание премии было подано 118 заявок, в том числе от 15 предприятий, специализирующихся в области судостроения", — говорится в сообщении.

В ФСВТС напомнили, что премия присуждается в шести номинациях: «За вклад в области разработки продукции военного назначения», «За успехи в области производства продукции военного назначения», «Лучшее предприятие-соисполнитель», «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества», «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения» и «Молодые таланты».