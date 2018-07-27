Обзор инопрессы. Трамп успешно шантажирует Евросоюз

При умелом управлении ожиданиями даже самый низкий результат может быть представлен в качестве победы в торговом споре. Это и произошло на встрече председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом , замечает швейцарская газета Tages-Anzeiger. То, что казалось прорывом, оказалось крушением европейцев. Издание по пунктам перечисляет достигнутые договоренности между Трампом и Юнкером, после чего приходит к выводу, что ЕС намерен удовлетворить требования США.

«Мы не ведем переговоры с пистолетом, приставленным к виску», — заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр накануне встречи в Вашингтоне. Однако именно так и произошло: американцы не сняли угрозу повышения 25-процентной пошлины на европейские автомобили. Единственной уступкой стало обещание не вводить их во время ведения переговоров.

Маловероятно, что США действительно заинтересованы в соглашении о свободной торговле, тем более с ЕС. Трамп предпочитает сделки, в которых он может использовать свою власть, как сейчас с европейцами. Письмо о намерении увеличить импорт соевых бобов и американского сжиженного газа из Соединенных Штатов дает понять, насколько спорны договоренности между Трампом и Юнкером.

Уместно отметить, что европейцы пообещали США оказать помощь в совместной работе против «недобросовестной торговой практики». Импорт СПГ в большей степени отвечает интересам американцев, нежели европейцев, поскольку газ, который должен быть отправлен через Атлантику, намного дороже российского.

Как футбольному клубу «Монако» удалось заполучить полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина , рассказывает французское издание Foot Mercato. По информации журналистов, это была самая сложная сделка вице-президента клуба Вадима Васильева . Борьба конкурентов за российского полузащитника была слишком жесткой.

Поначалу казалось, что туринский «Ювентус» и лондонский «Челси» имели больше шансов на трансфер игрока, однако «старая синьора» вышла из игры по непонятным причинам. В то же время всем известны тесные связи между московским ЦСКА и «Челси». Новый тренер лондонской команды Маурицио Сарри не скрывал желания заполучить восходящую российскую звезду. «Монако» удалось перехватить футболиста, выложив 30 млн евро.