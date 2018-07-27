Когда ваш регион не Египет. Как развивать туризм без пирамид фараонов

Главным остаётся поиск индивидуальности для развития региональных туристических брендов.

В поисках бренда

Омск архитектурный, литературный, многонациональный, героический или спортивный? Пешие экскурсии по местам Достоевского, история Белой России, Колчак, музей Врубеля — достопримечательности и памятные места в большом изобилии, как и в любом другом городе, а выезд за пределы мегаполиса предлагается самый что ни на есть завлекательный.

Об этом снимал свою программу французский путешественник. Мсье Броше объехал Россию с запада на восток и с юга на север. Так что в брендах знает толк.

«В России есть регионы, где сложно представить, что можно развивать туризм, где нет гор, нет пирамид, нет мощных достопримечательностей, — рассказал Пьер Кристиан Броше. — Во многих регионах проживает достаточное количество представителей разных национальностей, но Омская область уникальна тем, что в ней компактно живут на одной территории более 10 национальностей. В каждой деревне есть Дом культуры, фольклорные ансамбли, которые сохраняют традиции своего народа».

Французскому подданному такое кажется удивительным, и это понятно. Со времён революции во Франции законом запрещено определять национальность. В этой стране живут только французы, а в России, несмотря ни на что, существует национальная самоидентификация. Мозаика культур и есть сильная сторона страны, считает господин Броше. Омской области в этом повезло как никому другому: по данным органов статистики, на территории региона проживает свыше 120 национальностей. По мнению телеведущего, как раз в деревнях компактного проживания, к примеру, немцев, латышей, татар и необходимо развивать этнотуризм.

«Деревня в Омской области может быть интереснее, чем Рим , — заявил Пьер Броше после поездки по региону, правда, оговорился, что так может случиться только при условии комплекс-ного подхода к организации туров. Он имел в виду создание инфраструктуры: гостиницы, кемпинги, закусочные, а также дороги — боль всей страны».

Баба Маша — отельер

Этнографический туризм интересен государству — так заявил побывавший на обсуждении брендов врио губернатора Омской области Александр Бурков . И интересен по ряду причин.

ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ ТРЕБУЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

«Развивая его, мы продолжаем работу по сохранению многонациональной культуры и традиционных ценностей. Второе — этнотуризм влияет на сохранение и развитие наших сельских территорий. Мультипликативный эффект позволит нам создать новые рабочие места и дополнительно создать инфраструктуру для приёма гостей», — сказал глава региона.

По статистике, 85 туристов создают одно рабочее место; если их будет больше, то и работы на селе прибавится. Правда, Александр Бурков высказал сомнение, что жители сёл проявят интерес к туристическому делу.

Туризм — очень многоплановый бизнес, и различные его направления могут быть ориентированы на самые разнообразные социальные группы. Сейчас более или менее известен агротуризм — когда измученные цивилизацией люди едут в село, чтобы побыть на природе и поесть чистые продукты. Конечно, трудно представить себе, что жители глубинки, пусть и с красотами, и с чистым воздухом да парным молоком примут у себя орды жаждущих отдыха путешественников. Однако приютить в доме небольшую группу туристов им вполне по силам. В качестве отельера могут побывать и пожилые сельчане. По крайней мере, так считает Пьер Кристиан Броше.

Представители турбизнеса региона уверены, что помощь в создании инфраструктуры должны оказать власти. И ссылаются на опыт Красноярского края , где правительство региона выделяет субсидии туроператорам и муниципалитетам для создания мест отдыха — всё же это дорогое удовольствие для местных властей, а инвесторов не дозовёшься. Тур­операторы, которые получают субсидии в Красноярске , разработали специальные турпакеты по сниженным ценам. В первую очередь воспользоваться таким отдыхом смогут учащиеся образовательных организаций, пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда. Кстати, для школьников это и познавательный процесс, тогда точно не получится так, как в Таре, где местный предприниматель построил базу отдыха на древнем городище.

Идеальный маршрут

«Туризм — великая вещь, это не просто перемещение из точки А в точку Б, а просвещение, формирование патриотизма. Решить проблемы внутреннего туризма быстро не получится, но маленькими шажочками идти нужно, — говорит заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. — На мой взгляд, необходимо соз­дать прецедент успешного опыта развития этнотуризма в каком-то небольшом сельском населённом пункте. То, что будет образцом и станет вдохновлять людей других населённых пунктов.

Нужно сконцентрироваться для начала на каком-то этнотуре, сделать его идеальным, чтобы другие увидели возможность и реальность работы. Люди увидят, что туризм — это возможность заработка. Экономические меры поддержки нужны, безусловно, но и просветительская работа необходима. Люди на селе не знают, как открыть ИП, как продвигать свои турпродукты».

Вдоль да по речке

«У нас есть большой опыт работы в навигацию с теплоходом «Римский-Корсаков», который сейчас стоит в затоне на левом берегу на территории ремонтно-эксплуатационной базы Иртышского речного пароходства, — рассказал директор турфирмы Сергей Савостьянов. — Мы начинали в своё время работать по маршруту Омск — Большеречье — Тара, затем освоили северный маршрут Омск — Ханты-Мансийск Новосибирск . Теплоход рассчитан на сто человек, с очень комфортабельными каютами. Два ресторана, бар. Вообще, этот теплоход туристического класса — единственный в Обь-Иртышском бассейне. Есть в Новосибирске «Парис», но он вмещает всего 40 человек, это мало для круизного судна. С 1995 года работали, взяли на фрахт «Римский-Корсаков», в 1999-м уже принимали зарубежные делегации. Последний рейс был в 2007 году, его заказывало чешское консульство. Нужно возрождать водный туризм».

Слушать инициативных

«Меня министерство культуры несколько настораживает своим желанием создать образцово-показательный тур. Это уже в их парадигме: создать идеальный продукт, благодаря которому легко отчитаться, хорошо его представить, показать, но проблема в целом не решится, — доктор исторических наук, доцент, проректор по учебной работе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Татьяна Смирнова. — Я считаю, единственный способ снизить цены — это конкуренция. Как только мы начнём устраивать показательные туры по Иртышу ли, в Большеречье, мы никогда не разовьём туризм, не создадим рабочие места. Здесь, мне кажется, нужно слушать увлечённых людей, оказывать поддержку инициативным, а уж между собой власть и бизнес как-нибудь договорятся.

Кстсти