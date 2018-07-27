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В Госдуме изменили график проведения пленарных заседаний
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В Госдуме изменили график проведения пленарных заседаний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла постановление, согласно которому пленарные заседания нижней палаты парламента будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.
В марте депутаты также изменили распорядок работы нижней палаты парламента, перенеся пленарные заседания со среды и пятницы, на вторник и четверг.
Постановление предлагает проводить пленарные заседания Госдумы в рабочие дни по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов. Таким образом, для работы депутатов ГД в комитетах и комиссиях, во фракциях отводятся понедельник и пятница.
Также предусмотрено, что материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета ГД и проекты решений Совета должны предоставляться в его секретариат, как правило, до 12 часов пятницы, предшествующей заседанию в понедельник, и до 12 часов вторника, предшествующего заседанию в среду.
"Правительственный час" будет проводиться по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца с 10 до 12 часов. При этом Совет ГД может принять решение об ином времени его проведения.
В постановлении также указано, что если Совет ГД не примет иное решение, на очередном заседании Госдумы по вторникам и четвергам перед обсуждением проекта порядка работы отводится время для выступлений представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.
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