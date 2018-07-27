В Госдуме изменили график проведения пленарных заседаний

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости Госдума в пятницу приняла постановление, согласно которому пленарные заседания нижней палаты парламента будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов.

В марте депутаты также изменили распорядок работы нижней палаты парламента, перенеся пленарные заседания со среды и пятницы, на вторник и четверг.

Постановление предлагает проводить пленарные заседания Госдумы в рабочие дни по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов. Таким образом, для работы депутатов ГД в комитетах и комиссиях, во фракциях отводятся понедельник и пятница.

Также предусмотрено, что материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета ГД и проекты решений Совета должны предоставляться в его секретариат, как правило, до 12 часов пятницы, предшествующей заседанию в понедельник, и до 12 часов вторника, предшествующего заседанию в среду.

"Правительственный час" будет проводиться по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца с 10 до 12 часов. При этом Совет ГД может принять решение об ином времени его проведения.

В постановлении также указано, что если Совет ГД не примет иное решение, на очередном заседании Госдумы по вторникам и четвергам перед обсуждением проекта порядка работы отводится время для выступлений представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.