«Никакой реанимации»: пресс‐секретарь Кобзона рассказала о плановом лечении

Артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в больнице на плановом лечении. В реанимацию он не попадал. Об этом «360» сообщила его пресс-секретарь Варвара Виноградова.

Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь

Варвара Виноградова.

Последние несколько дней в российских СМИ стали появляться публикации о плохом самочувствии народного артиста СССР. Так, сообщалось о стабильно тяжелом состоянии Иосифа Давыдовича.

Сам певец никогда не делал тайну из своего диагноза. Проблемы со здоровьем у депутата Госдумы начались в 2001 году. В 2004 году врачи диагностировали у Кобзона онкологическое заболевание, после чего он перенес первую операцию, в 2009 году ему сделали вторую операцию.

Народный артист считает, что с болезнью можно справиться, если вовремя начать лечение.