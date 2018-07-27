Задержан минтай без гербовой печати 

Мой Калининград. В Калининградской области в ПКВП «Порт Балтийск» сотрудниками управления Россельхознадзора выявлено нарушение ветеринарных требований при ввозе из Приморского края (Владивосток) 135,5 тонны филе минтая.
Установлено, что на ветеринарных сертификатах отсутствует гербовая печать ТУ РСХН по Приморскому краю и Сахалинской области. Также не предоставлен протокол лабораторных испытаний на данный вид продукции, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 июля 2018 года, в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
Груз направлен под контроль департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства Калининградской области.