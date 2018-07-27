Главгосэкспертиза России: каждый заявитель самостоятельно может провести процедуры по предоставлению и загрузке документации в информационную систему

В связи с участившимися сообщениями о недобросовестных предложениях сторонних организаций по оказанию услуг в подготовке проектной документации к представлению в Главгосэкспертизу России , ее загрузке на портал в системе АИС «Главгосэкспертиза», прохождению государственной экспертизы и получению экспертных заключений, Главгосэкспертиза России напоминает, что в учреждении выстроена эффективная система сопровождения проектов на всех стадиях проведения экспертизы, благодаря которой каждый заявитель сможет самостоятельно и без посредников осуществить все необходимые процедуры.

Система сопровождения проектов Главгосэкспертизы России включает:

— консультирование по вопросам подготовки и оформления документации;

— возможность проведения дистанционного или очного обсуждения всех возникающих вопросов в рамках приемки документации;

— техническая поддержка при загрузке документации в информационную систему учреждения АИС «Главгосэкспертиза»;

— проведение рабочих совещаний с экспертами в рамках устранения замечаний как дистанционно, так и очно;

— возможность круглосуточного получения консультаций в Контактном центре Главгосэкспертизы России по любым вопросам, возникающим в ходе оказания услуг Учреждением.

Все указанные услуги являются неотъемлемой частью работы Главгосэкспертизы России и оказываются строго на безвозмездной основе.