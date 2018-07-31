Фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ стал заметным событием в жизни Москвы — Сергунина

IV международный фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей города. Он стал заметным событием культурной жизни столицы. Необычное шоу французского театра Generik Vapeur, иммерсивный спектакль-эксперимент группы Rimini Protokoll и другие постановки посетили сотни тысяч человек, рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

По словам заммэра, «только гала-шоу французского театра Generik Vapeur со светомузыкальным воздушным перформансом уже посмотрели более 200 тысяч человек».

Сергунина также напомнила о мероприятиях кино— и театральной программы, которые проходят в недавно отреставрированном Доме культуры ВДНХ. «Это постановки в разных жанрах: от классики до современных экспериментов», — пояснила она. Государственный театр наций представил в Доме культуры спектакли серии «Наше все…». Зрители также смогли увидеть моноспектакль Александра Филиппенко «Здравствуйте, Михаил Михайлович!» и премьеру постановки о поэте Серебряного века Саше Черном — «Все оттенки Черного».

Кроме того, бесплатные киносеансы проекта «Сцена. Экран. Реальность» расскажут зрителям о связях театра и кинематографа. Гостей фестиваля ожидает еще немало интересных событий. В частности, итальянский театр NoGravity представит знаменитое шоу «Aria», а 1 августа — в день рождения ВДНХ — французский театр Les Plasticiens Volants удивит гостей выставки «Космической одиссеей» — парадом гигантских фантастических фигур.