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Фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ стал заметным событием в жизни Москвы — Сергунина
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Фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ стал заметным событием в жизни Москвы — Сергунина 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
IV международный фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей города. Он стал заметным событием культурной жизни столицы. Необычное шоу французского театра Generik Vapeur, иммерсивный спектакль-эксперимент группы Rimini Protokoll и другие постановки посетили сотни тысяч человек, рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
По словам заммэра, «только гала-шоу французского театра Generik Vapeur со светомузыкальным воздушным перформансом уже посмотрели более 200 тысяч человек».
Сергунина также напомнила о мероприятиях кино— и театральной программы, которые проходят в недавно отреставрированном Доме культуры ВДНХ. «Это постановки в разных жанрах: от классики до современных экспериментов», — пояснила она. Государственный театр наций представил в Доме культуры спектакли серии «Наше все…». Зрители также смогли увидеть моноспектакль Александра Филиппенко «Здравствуйте, Михаил Михайлович!» и премьеру постановки о поэте Серебряного века Саше Черном — «Все оттенки Черного».
Кроме того, бесплатные киносеансы проекта «Сцена. Экран. Реальность» расскажут зрителям о связях театра и кинематографа. Гостей фестиваля ожидает еще немало интересных событий. В частности, итальянский театр NoGravity представит знаменитое шоу «Aria», а 1 августа — в день рождения ВДНХ — французский театр Les Plasticiens Volants удивит гостей выставки «Космической одиссеей» — парадом гигантских фантастических фигур.
Международный фестиваль искусств «Вдохновение» открылся на ВДНХ 20 июля и будет проходить по 5 августа. Фестиваль проводится в столице уже в четвертый раз. В этом году его главной темой стал театр. Посетить фестиваль москвичей пригласил Сергей Собянин.
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