Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ 

Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра, который пройдет на площадке Северного сквера на ВДНХ с 3 по 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».
«C 3 по 5 августа на площадке Северного сквера на ВДНХ пройдет первый Всероссийский фестиваль сыра. Более 50 производителей со всей России представят здесь собственную продукцию. Гости праздника смогут попробовать и приобрести понравившиеся сыры, а также посетить различные мастер-классы и лекции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у посетителей будет возможность познакомиться с продукцией из более чем 20 регионов России — от Псковской области до Алтая. В главном шатре фестиваля расположится ярмарка, где гости найдут такие сорта, как моцарелла, халуми и фета, сыры с голубой и благородной плесенью, полутвердые и твердые.
«Среди прочего на фестивале пройдет II ежегодный конкурс «Лучший сыр России», — добавили в пресс-службе.