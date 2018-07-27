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Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ
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Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра, который пройдет на площадке Северного сквера на ВДНХ с 3 по 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».
«C 3 по 5 августа на площадке Северного сквера на ВДНХ пройдет первый Всероссийский фестиваль сыра. Более 50 производителей со всей России представят здесь собственную продукцию. Гости праздника смогут попробовать и приобрести понравившиеся сыры, а также посетить различные мастер-классы и лекции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у посетителей будет возможность познакомиться с продукцией из более чем 20 регионов России — от Псковской области до Алтая. В главном шатре фестиваля расположится ярмарка, где гости найдут такие сорта, как моцарелла, халуми и фета, сыры с голубой и благородной плесенью, полутвердые и твердые.
«Среди прочего на фестивале пройдет II ежегодный конкурс «Лучший сыр России», — добавили в пресс-службе.
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