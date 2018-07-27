За помощь следствию юрлица освободят от ответственности

Юридические лица смогут быть освобождены от административной ответственности в том случае, если взялись помогать следствию в делах о подкупе должностных лиц. При этом арест имущества этих юридических лиц отменять не будут.

Глава Комитета Андрей Клишас напомнил, что сейчас в административном кодексе прописано наказание за незаконное вознаграждение от имени юридического лица должностному лицу в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного лица определенных действий.

Но данный закон предполагает, что главу той или иной компании можно будет и освободить от ответственности, если он способствовал выявлению собственного преступления, проведению административного расследования или если будет доказано, что деньги у него вымогали.

«При этом отмечается, что это положение не будет распространяться на административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок», — подчеркнул Клишас.

Что касается ареста имущества юрлица, то вопрос о принятии данной меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение определения суда о наложении ареста на имущество пройдёт в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. При этом наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, допускается только в случае отсутствия иного имущества.

«Это даст возможность обеспечить выплату заработной платы работникам юридического лица и осуществление иных обязательных платежей», — сказано в пояснительной записке к закону.