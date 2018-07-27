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Пограничники Крыма за полгода оштрафовали браконьеров на 3,3 млн рублей
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Пограничники Крыма за полгода оштрафовали браконьеров на 3,3 млн рублей 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за полгода провели порядка 4 тыс. рейдов в Черном и Азовском морях, по итогам которых оштрафовали 460 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая сумма наложенных штрафов составила 3,3 млн рублей. Всего было возбуждено более 650 дел об административных правонарушениях.
"В отношении участников промысла осуществлено более 12,5 тыс. проверочных и профилактических мероприятий, в ходе которых у браконьеров изъято свыше 1,6 тыс. орудий незаконной добычи, из них 200 рыбацких сетей общей длиной 30 километров", — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что предотвращенный ущерб от деятельности браконьеров составил около 1,8 млн рублей.
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