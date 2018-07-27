Пограничники Крыма за полгода оштрафовали браконьеров на 3,3 млн рублей

Общая сумма наложенных штрафов составила 3,3 млн рублей. Всего было возбуждено более 650 дел об административных правонарушениях.

"В отношении участников промысла осуществлено более 12,5 тыс. проверочных и профилактических мероприятий, в ходе которых у браконьеров изъято свыше 1,6 тыс. орудий незаконной добычи, из них 200 рыбацких сетей общей длиной 30 километров", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что предотвращенный ущерб от деятельности браконьеров составил около 1,8 млн рублей.