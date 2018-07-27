Ворошиловский район вносит весомый вклад в формирование индекса промышленного производства южной столицы

По мнению участников, подобные встречи позволяют в формате свободного диалога обсуждать насущные вопросы и строить совместные планы: городской власти и бизнеса.

Ключевой темой обсуждения стало социально-экономическое развитие Ворошиловского района. Виталий Кушнарев отметил, что район вносит весомый вклад в формирование индекса промышленного производства южной столицы. Градоначальник также рассказал об экономических показателях Ростова в целом:

«Индекс промышленного производства Ростова-на-Дону увеличился на 19,9% и составил 134,8%. Возрос и показатель отгруженных товаров собственного производства. На сегодняшний день он составляет 200 млрд рублей — рост на 33%».

В ходе заседания глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной рассказал собравшимся о том, каких успехов достиг район в социально-экономическом развитии. Так, за январь-май предприятиями Ворошиловского района было отгружено товаров собственного производства на сумму более 64 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. По итогам деятельности крупных и средних организаций получена прибыль в сумме 12,7 млрд рублей, что в 3 раза больше прибыли, полученной за аналогичный период 2017 года. Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях района отсутствует.

Виктор Бережной также проинформировал, что в 2019 район будет отмечать юбилей, ему исполняется 35 лет.

Кроме того, по Ворошиловскому району отмечено снижение количества ДТП на 16%. С докладом по вопросу реконструкции, строительства, ремонта и содержания объектов городской транспортной инфраструктуры выступил заместитель директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко.

Особое внимание он уделил реализации Приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ростовской агломерации. В целом, ремонт дорожных покрытий проезжих и тротуарных частей проведен на площади более 163 тыс. квадратных метров, в том числе 9,4 тыс. квадратных метров тротуарных частей. Объем средств, направленный на эти цели, составил 176,3 млн рублей.

Говоря о Ворошиловском районе, Алексей Войтенко отметил, что в первом полугодии текущего года на территории района были выполнены работы по ремонту дорожных покрытий на площади 123,6 тыс. кв. метров, в том числе 2,7 тыс. кв. метров тротуарных частей на объектах пр. Космонавтов (ул. Волкова -ул. Орбитальная), пр. Королева, ул. Тибетская (пер. Дунайский-пер. Измаильский), ул. Мартовицкого (ул. Нариманова-ул. Евдокимова), ул. Краснокурсантская (ул. Плиева-ул. Мартовицкого), ул. Турмалиновская и других объектах.

Отмечено также что, согласно анализу аварийности за 2017 год по Ворошиловскому району, отмечено снижение на 16% общего количества ДТП по сравнению с 2016 годом, снижение на 56,2% количества погибших, снижение на 9,1% количества раненых.

Немалое внимание уделяется в районе и работе по созданию рабочих мест для инвалидов и трудоустройству подростков в свободное от учебы время. Об этом рассказала и.о. начальника отдела ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону» по Ворошиловскому району Светлана Катрич. Она подчеркнула, что особенно важно привлекать к данной работе руководителей предприятий и организаций района, что позволит значительно увеличить показатели занятости населения.

«О текущей ситуации собираемости налоговых и неналоговых платежей» рассказал начальник Межрайонной ИФНС России № 23 по Ростовской области Тигран Додохян. Он призвал своевременно оплачивать налоги и подчеркнул, что эти поступления в городской бюджет идут на улучшение качества и комфорта их жизни в городе и в районе в целом.

Помимо заявленных тем встречи городские власти и руководители районных предприятий обсудили и актуальные проблемы. Так, бизнесмены смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы из первых уст.

Добавим, что в рамках встречи главы Администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев поблагодарил представителей бизнес-сообщества за участие в организации и проведении ЧМ-2018 и наградил руководителей и работников предприятий и организаций Ворошиловского района за вклад в развитие донской столицы.