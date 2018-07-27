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«Клуб путешественников» из Ясенева побывал на фабрике мороженого
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«Клуб путешественников» из Ясенева побывал на фабрике мороженого 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Члены клуба из ТЦСО «Ясенево» побывали на самой вкусной и сладкой экскурсии года. Об этом сообщается на странице центра в социальной сети «Фейсбук».
Одна из ведущих фабрик столицы по производству мороженного гостеприимно распахнула свои двери для пенсионеров социального центра «Ясенево». Все были счастливы вернуться в детство и почувствовать себя детьми. Сотрудники провели экскурсию по фабрике, а потом угостили ясеневцев вкуснейшим и свежайшим холодным лакомством. Все члены «Клуба путешественников» на этот день отменили диеты и правильное питание и с удовольствие поели калорийного мороженого.
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