«Клуб путешественников» из Ясенева побывал на фабрике мороженого

Члены клуба из ТЦСО «Ясенево» побывали на самой вкусной и сладкой экскурсии года. Об этом сообщается на странице центра в социальной сети «Фейсбук».

Одна из ведущих фабрик столицы по производству мороженного гостеприимно распахнула свои двери для пенсионеров социального центра «Ясенево». Все были счастливы вернуться в детство и почувствовать себя детьми. Сотрудники провели экскурсию по фабрике, а потом угостили ясеневцев вкуснейшим и свежайшим холодным лакомством. Все члены «Клуба путешественников» на этот день отменили диеты и правильное питание и с удовольствие поели калорийного мороженого.