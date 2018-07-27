Губернатор Вологодской области высоко оценил уровень работы городских властей по поручениям Градостроительного совета

Строительство нового спортивного объекта, масштабные ремонты и улучшение инфраструктуры Вологды — реализация этих и других ключевых для города проектов обсудили сегодня во время выезда Губернатор области Олег Кувшинников и Мэр Вологды Сергей Воропанов . В основе — поручения апрельского Градостроительного совета.

Отправной точкой маршрута стал осмотр строительства четвертого этапа обхода Вологды — крупного инфраструктурного объекта с объемом инвестиций почти в 13 млрд рублей. Сейчас дорожное полотно готово на 60%. Планируется, что с 1 сентября 2019 года по участку пойдут первые большегрузные машины. Открытие дороги позволит разгрузить Окружное шоссе, мкр Бывалово и Ленинградскую.

«Дорожники работают в графике. На сегодня уже выполнено переустройство нескольких газопроводов, ряда высоковольтных линий, сетей связи. В ближайшее время начнется асфальтирование участка обхода, который выходит на трассу «А-114». Завершить строительство обхода планируется осенью следующего года. Это позволит соединить федеральные трассы, разгрузить транспортный поток через Вологду, — отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Наша задача — смотреть в будущее. Нам необходимо в ближайшие 10 лет построить такую дорожную сеть, чтобы вывести из города транзитный транспортный поток».

Еще одной из важных тем выездного совещания стало строительство центра развития физической культуры и спорта «Витязь». В настоящий момент строители возводят ФОК по проекту Минспорта РФ , который позволит проводить в Вологде соревнования высокого уровня по самым разным видам спорта. Заниматься спортом смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

На данное время готовность объекта составляет 80%. Фундаменты уже залиты, подведены все сети, кроме канализационной. Предполагается закрыть контуры здания к концу сентября: включить тепло в сентябре-октябре. Отделочные работы проведут до ноября. Городские власти займутся устройством парковки на 70 машиномест. Планируется, что 1 декабря новый спортивный объект запустят в эксплуатацию.

«В этом ФОКе у города огромная потребность. У нас только два объекта, где есть возможность заниматься всеми видами спорта. Это СКК «Спектр» и УСКК «Вологда» на Конева. С нетерпением ждем открытия», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Уже обсуждаются планы для дальнейшего развития многофункционального спортивного центра. Строительство бассейна планируется в феврале 2019 года, сдать в эксплуатацию — в конце года. Также к 2020 году планируется организация четырех теннисных кортов. Спортивный центр может стать одним из крупнейших на Северо-Западе.

Также руководители оценили ход ремонтных работ в будущей начальной школе № 25 в Лукьяново. На ремонт помещений для начальных классов было выделено 25 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов. Задача провести необходимый ремонт и оборудовать учебные классы была поставлена главой региона на Градостроительном совете в Вологде.

«Очень важна эффективность расходования бюджетных средств. На строительство новой школы на 300 мест потребуется порядка 500 млн рублей. Здесь потребуется 25 млн Это хороший пример для всех муниципальных учреждений Вологодской области, — отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Здание детского сада (бывшая начальная школа) планируется отремонтировать в следующем году. Он будет рассчитан на 275 мест. В дальнейшем мы создадим единый образовательный центр, который будет состоять из школы № 25 и детского сада».

На ул. М. Поповича, где раньше занимались младшие школьники 25-й школы, откроется детский сад. Планируется, что он примет детей в 2019 году. Это типовое здание дошкольного образовательного учреждения. Здесь сформируют порядка 300 мест для малышей — это полностью закроет потребность микрорайона. Стоимость ремонта помещений 30 млн рублей.

«Сейчас в микрорайоне стоят в очереди порядка 50 малышей. Еще 100 — отложенная потребность в связи с тем, что на Белозерском шоссе будет сдан большой жилой комплекс. Планируется, что ремонт пройдет в 2019 году, — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. — 1 сентября 2018 года откроет свои двери начальная школа на ул. Вологодской, 6а. Уверен, что все будет сделано, 392 ребенка будут обучаться в этом здании. Учиться дети будут в одну смену. Огромное спасибо Губернатору Вологодской области за поддержку».

Обсудили руководители и предстоящий капитальный ремонт Октябрьского моста, который начнется этим летом. Порядка 75 млн на его ремонт выделены из регионального бюджета. Дополнительная полоса появится и на проспекте Победы. Сейчас строители установили новые бордюры, идет подготовка к асфальтированию верхнего слоя. Также предстоит обновить проезжую часть Торговой площади. Всего новый асфальт уложат на территории порядка 8 тысяч кв. метров.

Заключительной точкой выездного совещания стал осмотр работ по берегоукреплению Набережной VI Армии. Специалистам предстоит благоустроить берег вдоль реки на протяжении 2,7 км. Проект рассчитан на три года. В 2018-м планируется освоить более 56 млн рублей, берегоукрепление проведут на участке от ул. Самойло до ул. Чернышевского. В следующем году — от улицы Чернышевского до створа улицы Гоголя и от моста 800-летия до улицы Самойло.

Кроме того, мэр Вологды Сергей Воропанов предложил сделать набережную полностью пешеходной. Это может стать еще одним туристическим преимуществом и новой зоной отдыха для вологжан. Идея будет обсуждена вместе с вологжанами.

По итогам встречи Губернатор области Олег Кувшинников отметил хороший уровень проведения работ на всех объектах и заявил о поддержке Вологды в будущем:

«Для меня, как Губернатора, — развитие областного центра — приоритет. Этого требуют и жители, растет число жителей и турпоток. Проведение Градостроительных советов, которое мы начали в Вологде показывает, что перспектива у города очень хорошая, но необходимо постоянно работать над «расшивкой узких мест». Все идет в рамках графика. Поэтому все те управленческие решения, которые приняты на Градсовете, полностью соответствуют Стратегии социально-экономического развития нашей столицы области. Городу за последние 5 лет при моей поддержке выделен 1 млрд 800 млн рублей только на реконструкцию и строительство дорог. Будем и дальше помогать Вологде, чтобы город приобрел европейский лоск».

В свою очередь власти города подтвердили свое стремление и дальше трудиться на благо жителей города.

«Все объекты, которые мы обсуждали на Градсовете — это были продуманные решения, продуманные предложения. Огромное спасибо Губернатору за то, что он поддержал наши инициативы и предложил свои для развития нашего города. Все эти проекты, независимо от источника финансирования, направлены на улучшение жизни вологжан, создания комфортных условий. Даже благодаря таким принятым маленьким решениям по расширению участка проспекта Победы или улицы Ярославской. Они небольшие по затратам, но позволяют решить проблемы, которые беспокоят многих вологжан ежедневно. То есть все эти проекты направлены на развитие нашего города»— отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, что сегодняшний выезд стал первым выездным совещанием, на котором власти региона оценили уровень исполнения поручений Губернатора области Олега Кувшинникова, озвученных на Градостроительном совете в апреле этого года.