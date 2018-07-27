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Асфальтирование на участке нового обхода Вологды начнется на этой неделе
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Асфальтирование на участке нового обхода Вологды начнется на этой неделе 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ход строительства четвёртого этапа обхода Вологды оценил сегодня Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Выездное совещание проходит при участии Мэра Вологды Сергея Воропанова. Обход Вологды — это крупный инфраструктурный объект с объемом инвестиций почти в 13 млрд рублей. Окружное шоссе с 1 сентября 2019 года планируется закрыть для большегрузного транспорта.
Дорожное полотно на объекте готово на 60%. В выходные дорожные строители приступят к асфальтированию проезжей части от трассы 114 (на Санкт-Петербург) до пересечения с дорогой Вологда-Норобово. Участок будет готов к 1 сентября 2019 года. Сейчас, по оценкам строителей, на 60% выполнено земляное дорожное полотно, электричества — 70%, по газу на 40%. В этом году продолжится перенос инженерных коммуникаций, укрепление опор для путепроводов.
«Дорожники работают в графике. На сегодня уже выполнено переустройство нескольких газопроводов, ряда высоковольтных линий, сетей связи. В ближайшее время начнётся асфальтирование участка обхода, который выходит на трассу «А-114». Завершить строительство обхода планируется осенью следующего года. Это позволит соединить федеральные трассы, разгрузить транспортный поток через Вологду, — отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Наша задача — смотреть в будущее. Нам необходимо в ближайшие 10 лет построить такую дорожную сеть, чтобы вывести из города транзитный транспортный поток».
Открытие дороги позволит разгрузить Окружное шоссе, мкр. Бывалово и Ленинградскую.
В ходе рабочей поездки Глава региона посетит и другие объекты реконструкции улично-дорожной сети в Вологде. Напомним, на градостроительном совете в апреле Олег Кувшинников заявил о поддержке областной столицы. В частности, на реализацию инфраструктурных проектов ближайшие пять лет будет направлено 1,5 млрд рублей.
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