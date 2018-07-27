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Для разгона демонстрации в Польше применили слезоточивый газ
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Для разгона демонстрации в Польше применили слезоточивый газ 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Варшаве проходит митинг, связанный с изменением судебной системы страны. Как пишет Газета.ру, демонстранты и представители правоохранительных органов использовали газ друг против друга.
Причем, когда полиция посчитала, что от митингующих исходит угроза, они распылили газ, и получили симметричный ответ. Пока в полицейских сводках нет фамилий задержанных протестантов.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде.
RT уточняет, президент Польши Анджей Дуда считает, что судебная реформа служит демократизации государства.
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