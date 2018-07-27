В Самарскую область на «iВолгу» прибыли участники из 14 регионов

На форум прибыли гости из разных регионов

Молодёжный форум «iВолга» встретил первых участников. Они уже расположились на поляне и начали обустраивать лагерь.

С самого утра прибывают участники и обустраивают палаточный лагерь. Их ждут тренинги и знакомство, экскурсии по территории, краш-тесты проектов и лекции. Уже завтра начнутся образовательные программы, встречи с федеральными спикерами и многое другое! Участники из 14 регионов ☝️ pic.twitter.com/aTS4LnNuHi— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 26 июля 2018 г.

«iВолга-2018» проходит с 26 июля по 4 августа

Сегодня для участников проведут экскурсии по территории. Также ребят ждут тренинги, краш-тесты проектов, лекции и встречи с федеральными спикерами.

В первый день участники знакомились друг с другом…

…и с территорией фестивальной поляны

Глава региона также прибыл на «iВолгу» и пожелал удачи всем ребятам

В 2018 году на участие в молодёжном форуме «iВолга» поступило более 12 тысяч заявок, из которых эксперты отобрали 2 тысячи лучших. Ранее организаторы рассказали, сколько составляет призовой фонд конкурса.