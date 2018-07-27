Ещё
Башкирия расширяет бизнес-контакты с партнерами из стран БРИКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Башкирия расширяет бизнес-контакты с партнерами из стран БРИКС 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал приоритетным направлением региона — расширение бизнес — контрактов с партнерами из стран БРИКС. Об этом руководитель республики сообщил корреспондентам ведущих китайских СМИ — информационного агентства «Синьхуа» и Центрального телевидения Китая.
По словам Рустэма Хамитова, в этом направлении удалось достичь значимых результатов. В частности, готовы к реализации проекты инвесторов из Китая. Прежде всего, это совместное с компанией «Чжифан» строительство завода по сборке и в дальнейшем — полномасштабному производству тракторов в Благовещенске. Инвестиции компании составят около 5 миллиардов рублей. Также продолжается работа над масштабным проектом по строительству завода по производству цемента в Сибае.
Башкирия активно сотрудничает с другими странами БРИКС: Индия закупает у республики авиационные двигатели и органические удобрения, ЮАР разместила в РБ производство большегрузных самосвалов Bell, в республике также бразильские автобусы Marcopolo.
— Одним словом, со всеми странами БРИКС отношения развиваются по нарастающей. Особенно нас радует и воодушевляет в этой части оптимизм и активность бизнеса. Партнерство в этом сегменте выстраивается уже без участия и поддержки правительств с одной и другой стороны. Бизнес сам находит точки роста и взаимодействия, — сказал Хамитов.
Напомним, что в октябре этого года республика проведет очередной, четвертый по счету Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. На этой площадке будут обсуждаться перспективы сотрудничества с предпринимателями этих стран.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Эксперты высказались о поправках в Закон об ОСАГО Уфимцев приглашают на праздник авиации «Патриоты России» требуют снятия КПРФ с выборов в Курултай Башкирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»94
Кобзон находится в реанимации98
В Крыму рассказали о крахе Макаревича143
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий753
СМИ узнали о подготовке нового удара США82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение