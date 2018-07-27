Башкирия расширяет бизнес-контакты с партнерами из стран БРИКС

По словам Рустэма Хамитова, в этом направлении удалось достичь значимых результатов. В частности, готовы к реализации проекты инвесторов из Китая. Прежде всего, это совместное с компанией «Чжифан» строительство завода по сборке и в дальнейшем — полномасштабному производству тракторов в Благовещенске. Инвестиции компании составят около 5 миллиардов рублей. Также продолжается работа над масштабным проектом по строительству завода по производству цемента в Сибае

Башкирия активно сотрудничает с другими странами БРИКС: Индия закупает у республики авиационные двигатели и органические удобрения, ЮАР разместила в РБ производство большегрузных самосвалов Bell, в республике также бразильские автобусы Marcopolo.

— Одним словом, со всеми странами БРИКС отношения развиваются по нарастающей. Особенно нас радует и воодушевляет в этой части оптимизм и активность бизнеса. Партнерство в этом сегменте выстраивается уже без участия и поддержки правительств с одной и другой стороны. Бизнес сам находит точки роста и взаимодействия, — сказал Хамитов.

Напомним, что в октябре этого года республика проведет очередной, четвертый по счету Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. На этой площадке будут обсуждаться перспективы сотрудничества с предпринимателями этих стран.

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