«Звезда Голливуда»: жена Никиты Преснякова показала соблазнительные формы в купальнике

Лето в самом разгаре, а знаменитости по-прежнему отдыхают на лучших жарких курортах мира. Супруга Никиты Преснякова Алена радует поклонников фотографиями из Майами , где девушка нежится на красивом пляже и демонстрирует свои стройные формы.

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Никита Пресняков с размахом отпраздновал день рождения в кругу друзейВчера сыну Кристины Орбакайте Владимира Преснякова — младшего исполнилось 27 лет. Никита Пресняков отметил это событие со своими друзьями и возлюбленной. Накануне Алена поделилась фотографией, на которой позирует в красивом слитном купальнике на фоне пляжа. Снимок сразу же вызвал большой ажиотаж в Сети. Поклонники в очередной раз восхитились внешностью супруги Преснякова и написали ей множество комплиментов в социальных сетях.

«Красотка!», «Алена, просто нет слов», «Звезда Голливуда на отдыхе», «Хорошенькая», «Красиво и со вкусом», — писали в комментариях поклонники девушки.

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За год брака в Сети уже не раз появлялись слухи о якобы беременности Красновой, а позже о том, что влюбленные успели поругаться, но молодые супруги не раз доказывали, что в их отношениях все гладко.