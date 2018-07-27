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«Звезда Голливуда»: жена Никиты Преснякова показала соблазнительные формы в купальнике
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«Звезда Голливуда»: жена Никиты Преснякова показала соблазнительные формы в купальнике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лето в самом разгаре, а знаменитости по-прежнему отдыхают на лучших жарких курортах мира. Супруга Никиты Преснякова Алена радует поклонников фотографиями из Майами, где девушка нежится на красивом пляже и демонстрирует свои стройные формы.
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Никита Пресняков с размахом отпраздновал день рождения в кругу друзейВчера сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего исполнилось 27 лет. Никита Пресняков отметил это событие со своими друзьями и возлюбленной. Накануне Алена поделилась фотографией, на которой позирует в красивом слитном купальнике на фоне пляжа. Снимок сразу же вызвал большой ажиотаж в Сети. Поклонники в очередной раз восхитились внешностью супруги Преснякова и написали ей множество комплиментов в социальных сетях.
«Красотка!», «Алена, просто нет слов», «Звезда Голливуда на отдыхе», «Хорошенькая», «Красиво и со вкусом», — писали в комментариях поклонники девушки.
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Напомним, что Алена Краснова и Никита Пресняков поженились летом прошлого года. На торжество в честь молодоженов были приглашены 200 человек гостей, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Позже внук Примадонны рассказал, что роскошное бракосочетание обошлось в круглую сумму.
За год брака в Сети уже не раз появлялись слухи о якобы беременности Красновой, а позже о том, что влюбленные успели поругаться, но молодые супруги не раз доказывали, что в их отношениях все гладко.
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